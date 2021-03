Highlights e gol Leicester-Arsenal 1-3 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 28 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di1-3, match della ventiseiesima giornata di. Dopo l’eliminazione in Europacontro lo Slavia Praga, la formazione di Arteta ha rimontato l’iniziale rete di Tielemans (6?) con i gol di David Luiz (39?), Lacazette (47?) e Pepe (52?). L’sale a quota 37 punti in classifica, ilrischia l’allungo del Manchester United. SportFace.

sportli26181512 : Crystal Palace-Fulham 0-0: Pareggio Crystal Palace e Fulham. Finisce 0-0 il match valevole per la ventiseiesima gio… - sportli26181512 : Monaco-Brest 2-0: Nel match valevole per la ventisettesima giornata della Ligue 1, la sfida tra Monaco e Brest fini… - GennaroIanelli : - sportli26181512 : Sparta Rotterdam-Willem II 0-2: Importante successo fuori casa del Willem II sullo Sparta Rotterdam. Nel match dell… - Pall_Gonfiato : Il #Verona ferma la #Juventus: #gol e #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sotto di unaccusa il colpo e lascia al Bologna il dominio del campo come del pallone: è solo nel finale che i biancocelesti provano ad alzare la testa, ma la reazione non è certo delle piò ...Più nervosismo nel finale di match con le ammonizioni per Kurtic, Gagliolo e Nzola, l'ultima occasione dace l'ha però il Parma al 92 con una punizione di Kucka che esalta i riflessi di Provedel, ...VIDEO - Sampdoria-Atalanta: highlights, gol e azioni salienti del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...Questo sito utilizza cookie tecnici, per garantire il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, anche di terza parte, per permettere a Milan ed ai suoi partner di misurare le perform ...