Federico Rossi escluso da Sanremo | Benjamin Mascolo commenta così

Leggi su biccy

(Di domenica 28 febbraio 2021) Era il 2016 quando Benji e Fede salirono sul palco del Festival diin qualità di ospiti per duettare con Alessio Bernabei, in gara quell’anno con il brano Noi siamo infinito. Voglio farvi un annuncio: Gli ospiti che mi accompagneranno a #2016 saranno i miei amici @BenjieFede !!! pic.twitter.com/LWECmQZNXW — Alessio Bernabei (@alessiobernabei) January 22, 2016 A distanza di cinque anni(il “Fede” del duo) ha tentato la carta solista inviando un brano ad Amadeus che, purtroppo, ha scartato dalla rosa dei Big in gara. Intervistato dal Fatto Quotidiano,hato l’esclusione del suo ex collega: “Avrà mille altre occasioni per dimostrare quanto vale. Non ho dubbi”....