Covid, assembramenti in Darsena e una rissa. La denuncia di Selvaggia Lucarelli (Di domenica 28 febbraio 2021) Centinaia di persone assembrate ieri in Darsena per un rave party. Circolano numerose per il web le foto dell’evento. Anche Selvaggia Lucarelli, con un post su instagram, denuncia l’accaduto. “Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna Milano non si ferma“, scrive Selvaggia. “Dopo un anno e 100.000 morti di cui 30.000 solo in Lombardia, con una terza ondata ormai alle porte, Milano continua a non fermarsi. Stasera discoteca all’aperto sulla Darsena e tutti senza mascherine. Avanti così”. Nel video si vedono centinaia, forse vicini al migliaio, di persone a distanza ravvicinatissima che ballano e gridano e cantano. Immagini che lasciano sgomenti, a fronte di una terza ondata alle porte, che con tutta l’obiettività possibile fanno davvero dubitare ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Centinaia di persone assembrate ieri inper un rave party. Circolano numerose per il web le foto dell’evento. Anche, con un post su instagram,l’accaduto. “Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna Milano non si ferma“, scrive. “Dopo un anno e 100.000 morti di cui 30.000 solo in Lombardia, con una terza ondata ormai alle porte, Milano continua a non fermarsi. Stasera discoteca all’aperto sullae tutti senza mascherine. Avanti così”. Nel video si vedono centinaia, forse vicini al migliaio, di persone a distanza ravvicinatissima che ballano e gridano e cantano. Immagini che lasciano sgomenti, a fronte di una terza ondata alle porte, che con tutta l’obiettività possibile fanno davvero dubitare ...

tpi : A un anno esatto dallo spot “Milano non si ferma”, a Milano si improvvisa una serata-discoteca sui Navigli. VIDEO. - borghi_claudio : Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica.… - SkyTG24 : Covid, è allerta assembramenti nel weekend in tutta Italia. FOTO - Massimi47715989 : Covid: Allerta assembramenti weekend, a Milano un rave sulla Darsena - Sanità - - diego_passerini : RT @borghi_claudio: Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica. D'al… -