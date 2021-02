Covid-19, primo caso di variante sudafricana in Sicilia (Di domenica 28 febbraio 2021) : si tratta di uomo di 32 anni di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’uomo è risultato positivo dopo essere tonato dall’Africa per lavoro primo caso di Covid-19 con variante sudafricana in Sicilia, nel trapanese. Si tratta di uomo di 32 anni rientrato da un soggiorno di due mesi in Africa, dove lavorava. Il tutto è stato accertato e diagnosticato dal Dott. Fabio Tramuto del laboratorio regionale del Policlinico di Palermo diretto dal Professore Francesco Vitale. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Varianti Covid, ecco quante sono: i sintomi, la provenienza e la diffusione Covid-19 variante sudafricana, primo caso in ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) : si tratta di uomo di 32 anni di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’uomo è risultato positivo dopo essere tonato dall’Africa per lavorodi-19 conin, nel trapanese. Si tratta di uomo di 32 anni rientrato da un soggiorno di due mesi in Africa, dove lavorava. Il tutto è stato accertato e diagnosticato dal Dott. Fabio Tramuto del laboratorio regionale del Policlinico di Palermo diretto dal Professore Francesco Vitale. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Varianti, ecco quante sono: i sintomi, la provenienza e la diffusione-19in ...

