Che Tempo che fa | salta la puntata di stasera Cosa sta succedendo dietro le quinte del programma di Fabio Fazio

"Noi la prossima settimana non ci vediamo". Così Fabio Fazio a "Che Tempo che fa" aveva annunciato domenica 21 febbraio che la successiva puntata del programma non sarebbe andata in onda. Al suo posto, il 28 febbraio alle ore 20 su Rai3, c'è Sigfrido Ranucci con una puntata speciale di Report intitolata 'Terra, acqua, fuoco, aria'. Tornando a Fazio è stato proprio lui a spiegare la ragione della sua forzata assenza. "Devo fare una piccola operazione – le parole del conduttore del seguitissimo programma della Rai – che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda". Tutto ciò avviene dopo una super puntata che ha visto tra i vari ospiti anche un certo Bill Gates, noto per aver fondato e

