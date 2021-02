Zingaretti, non più leader e ministro mancato. C’è chi spinge per la candidatura a sindaco di Roma (Di sabato 27 febbraio 2021) Si susseguono gli attacchi a Nicola Zingaretti. Il Pd dopo la fallimentare esperienza del governo Conte 2 necessita di una “rigenerazione” e su questo sono tutti d’accordo. Però necessita anche di trovare un colpevole sul quale far ricadere la responsabilità dell’attuale stallo, con i sondaggi che certificano una continua erosione dei consensi. Verso l’allargamento al M5S della giunta del Lazio E quel responsabile è appunto Zingaretti. Il quale si sta dando da fare per rafforzare l’asse con i grillini. I bene informati assicurano che a breve avrà luogo l’allargamento, da parte di Zingaretti, a esponenti grillini della giunta laziale. C’è da lavorare anche su un’intesa col M5s per le prossime elezioni per il Campidoglio. Ed è a questo proposito – sottolinea La Verità – che “comincia a farsi strada una suggestione tra i suoi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Si susseguono gli attacchi a Nicola. Il Pd dopo la fallimentare esperienza del governo Conte 2 necessita di una “rigenerazione” e su questo sono tutti d’accordo. Però necessita anche di trovare un colpevole sul quale far ricadere la responsabilità dell’attuale stallo, con i sondaggi che certificano una continua erosione dei consensi. Verso l’allargamento al M5S della giunta del Lazio E quel responsabile è appunto. Il quale si sta dando da fare per rafforzare l’asse con i grillini. I bene informati assicurano che a breve avrà luogo l’allargamento, da parte di, a esponenti grillini della giunta laziale. C’è da lavorare anche su un’intesa col M5s per le prossime elezioni per il Campidoglio. Ed è a questo proposito – sottolinea La Verità – che “comincia a farsi strada una suggestione tra i suoi ...

