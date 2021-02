Viterbese-Palermo 1-0 | profondo rosso all”Enrico Rocchi! Zero gol e due espulsi | ancora un flop per la banda Boscaglia

(Di sabato 27 febbraio 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO -a caccia dell'immediato riscatto dopo ilinterno al "Barbera" contro il Catanzaro.Insofferenza e più di una tensione regnano in casa rosanero per molteplici ragioni. La stagione dekusente sotto il profilo squisitamente tecnico, con rendimento sul campo e posizione in classifica non certo all'altezza delle aspettative iniziali. Le numerose incognite sul futuro societario con il braccio di ferro tra Dario Mirri e Tony Di Piazza in pieno corso di svolgimento al netto delle dichiarazioni di prassi. L'accesa discussione tra Almici e Kanoute, culminata nell'esclusione dell'esterno offensivo senegalese dalla lista dei convocati, è solo la punta dell'iceberg.Al cospetto dellapropone un 4-3-3 con qualche novità interessante. Pelagotti tra i pali, Almici e ...

Viterbese-#Palermo, i rosanero scelgono il silenzio stampa: nessuna dichiarazione post-gara

- Cambio: fuori l'infortunato, dentro Adopo. 12 p.t. - I gialloblu pressano e mettono in difficoltà i rosa. De Rose ha già perso due palloni in mezzo al campo. 10 p.t. - ...Resta giù il capitano dellaSimone, che ha bisogno delle cure dei medici. Il numero 10 non riesce a continuare e deve abbandonare il campo dopo 14 di gioco, al suo posto Taurino ...Tre punti per la Viterbese nel lunch-match della ventisettesima giornata del girone C: un gol di Michel Adopo condanna il Palermo. Finisce 1-0 con i siciliani che chiudono la partita in ...Rientro da titolare da dimenticare per il terzino del Palermo, Alberto Almici. L’esterno difensivo ha atterrato l’attaccante della Viterbese Murilo lanciato in contropiede ed è stato sanzionato con il ...