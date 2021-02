Uomini e Donne: Giulio Raselli parla della fine della storia con Giulia D'Urso (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha parlato della fine della sua storia d'amore con la bella Giulia D'Urso. I due si sono conosciuti all'interno del famoso dating show di Canale 5 e dopo un lungo periodo di amore hanno deciso di lasciarsi in modo inaspettato. L'amore nato sotto le telecamere si è finito nel periodo del lockdown per diversi motivi che sono rimasti fino a questo momento privati. In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Giulio ha deciso di ripercorrere le tappe della loro relazione parlando anche ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ex tronista di, hatosuad'amore con la bellaD'. I due si sono conosciuti all'interno del famoso dating show di Canale 5 e dopo un lungo periodo di amore hanno deciso di lasciarsi in modo inaspettato. L'amore nato sotto le telecamere si è finito nel periodo del lockdown per diversi motivi che sono rimasti fino a questo momento privati. In un'intervista rilasciata aMagazine,ha deciso di ripercorrere le tappeloro relazionendo anche ...

