Una riforma della burocrazia da intitolare ad Antonio Catricalà La proposta di Mastrapasqua

(Di sabato 27 febbraio 2021) Bisognerebbe poter indicare con orgoglio civile i “servitori dello Stato”. Invece nel nostro Paese si è consentito per troppo tempo di guardare a quel ruolo come un motivo di imbarazzo. È vero che il nostro Stato nazionale è nato e cresciuto storicamente con una forte contrapposizione tra “Paese reale” e “Paese legale”, è vero che ancora si coltiva una asimmetria inaccettabile tra diritti dei cittadini e diritto dello Stato, ed è vero che lo stesso sentimento nazionale è stato per troppo tempo appannaggio di chi ne ha fatto una bandiera di arroganza e non di valore, finendo per alimentare una sottile linea rossa di opposizione e di violenza anche contro le forze dell’ordine. La crisi degli Stati nazionali ha poi fornito argomenti fallaci a chi aveva esaurito le ragioni per contrapporsi alle istituzioni. Resta il fatto che le figure di “civil servant” in Italia hanno goduto di poca ...