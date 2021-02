Testicoli: come stimolarli e perchè è così importante (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Se ne stanno lì, quasi dimenticati, eterni secondi all’ombra di un protagonista molto più grande e conosciuto. Eppure loro, i Testicoli, sono importantissimi: combinano sia una primaria funzione riproduttiva (“fabbricano” gli spermatozoi) sia un’altrettanto primaria funzione endocrina (sintetizzano il testosterone, il più importante ormone sessuale maschile). E sono anche molto sensibili al tocco. Ecco perché Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Se ne stanno lì, quasi dimenticati, eterni secondi all’ombra di un protagonista molto più grande e conosciuto. Eppure loro, i, sono importantissimi: combinano sia una primaria funzione riproduttiva (“fabbricano” gli spermatozoi) sia un’altrettanto primaria funzione endocrina (sintetizzano il testosterone, il piùormone sessuale maschile). E sono anche molto sensibili al tocco. Ecco perché Impronta Unika.

Massaggiare i testicoli, scopriamo perchè è cosi importante Come prepararsi al massaggio testicoli Per fare un massaggio ai testicoli come si deve occorre tempo, calma e qualche altro piccolo accorgimento. Potete praticarlo da soli su voi stessi oppure ...

Ilva: in tribunale la storia di Pietro, il custode della scuola del rione Tamburi: 'Trent'anni tra le polveri, così un tumore si è portato ... Il dramma ha bussato alla porta nel 2006 , come accadeva - e accade ancora - a tante famiglie di ... Prima lo stomaco , poi i testicoli , quindi l' orecchio . Gli ultimi anni se ne sono andati tra cicli ...

Massaggiare i testicoli, scopriamo perchè è così importante Improntaunika.it Trauma penetrativo Gentili specialisti andrologi una settimana fa circa è capitato un fatto che me ne ha ricordato uno più remoto. Parto da questo. Ormai almeno due anni fa stavo facendo ...

Tumore al testicolo: sintomi e trattamento Il tumore al testicolo è una malattia che colpisce le gonadi maschili. I sintomi iniziali possono includere dolore o la comparsa di un nodulo, in presenza dei quali è importante rivolgersi ad uno spec ...

