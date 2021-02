Spezia-Parma 2-2 | doppio Gyasi | crociati rimontati

(Di sabato 27 febbraio 2021) Questoè stata senza dubbio una delle gare più divertenti della Serie A. Due squadre che hanno giocato a ritmo alto, complice anche l’importante posta in palio. I ducali chiudono il primo tempo sullo 0-2 grazie a Karamoh e ad Hernani. Nella ripresa ci pensacon una doppietta a risistemare la gara per gli spezzini. Lomantiene il vantaggio di dieci punti dal terzultimo posto, ilsembra essere destinato ad un destino oscuro. Che scelte hanno fatto i tecnici? Entrambe le squadre scendono in campo con il 4-3-3. Vincenzo Italiano sceglie Provedel tra i pali, con Ismajli e Erlic in mezzo alla difesa. Sulle corsie esterne giocano Vignali e Bastoni. A centrocampo c’è Ricci a dirigere le manovre, completano il reparto Estèvez e Maggiore. In avanti c’è ancora Agudelo, ...

