Servizio del 118 | proclamazione dello stato di agitazione di Fials | Usb e Nursing Up

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo il comunicato di, Usb eUp che proclamano lodiper gli atteggiamenti preclusivi al confronto Le scriventi Organizzazioni Sindacali, rappresentative delle istanze dei lavoratori nostri iscritti nelTrasporti Infermi in Emergenza 118, sono venuta a conoscenza, ancora una volta ed in maniera del tutto estemporanea e casuale, che le ditte affidatarie del118, continuano con atteggiamenti preclusivi al confronto, convocando le solo sigle sindacali CGIL CISL e UIL, per l’ avvio della contrattazione decentrata di secondo livello ed escludendo, nei fatti, le altre organizzazioni sindacali che pure sono presenti nel118. Tale atteggiamento di preclusione al ...

Esercito : Il #GenFarina nel corso del discorso di commiato:”sono grato alle donne e gli uomini dell’Esercito che si sono semp… - poliziadistato : Spalla a spalla, durante le emergenze e nei soccorsi quotidiani, lavoriamo sempre con un unico scopo: essere al ser… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - gianleg : RT @gruppoascopiave: Ap Reti Gas, società #GruppoAscopiave, sarà partner industriale di Aemme Linea Distribuzione S.r.l. e Ned Reti Distrib… - MariangelaRoss9 : @laura_lallaby63 @AgostinoMatteis @GiorgiaMeloni Abile a girare la frittata, ma sappiamo benissimo tutti che le fal… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio del

Metropolis

... mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani o usogel . E si affaccia, sempre più concreta,... i ristoranti e i bar possono restare aperti la sera , conal tavolo dopo le 18. Nel ......il passaggio alla zona bianca dove non c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed è permesso il... La possibilità di apertura serale a cena - continua la Coldiretti - vale l'80%fatturato di ...Botta e risposta fra Michele Anzaldi di Italia Viva e Nunzia De Girolamo, dopo le anticipazioni di Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi, a 'Ciao Maschio', in onda questa sera su Rai1, in seco ...Diretta Perugia Modena streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata di Serie C.