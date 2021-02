Omloop Het Nieuwsblad 2021: Davide Ballerini e la consacrazione da uomo del Nord. Ora il sogno è il Giro delle Fiandre (Di sabato 27 febbraio 2021) L’odierno successo di Davide Ballerini all’Omloop Het Nieuwsblad 2021 è da considerarsi una sorpresa fino a un certo punto. L’azzurro, infatti, si è presentato al via della semiclassica fiamminga in grandissima forma, come testimoniano i due recenti successi al Tour de Provence, è già in passato aveva dimostrato di avere un buon feeling con il pavé. Sin dalle prime battute della gara odierna, si è immediatamente capito che Ballerini occupava un posto in vetta alle gerarchie della Deceuninck-Quick Step. L’azzurro era, insieme a Julian Alaphilippe, uno dei leader designati del sodalizio belga, mentre il transalpino Florian Senechal aveva il ruolo jolly. Due come Yves Lampaert e Zdenek Stybar, il belga secondo l’anno scorso alla Omloop Het Nieuwsblad e il ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) L’odierno successo diall’Hetè da considerarsi una sorpresa fino a un certo punto. L’azzurro, infatti, si è presentato al via della semiclassica fiamminga in grandissima forma, come testimoniano i due recenti successi al Tour de Provence, è già in passato aveva dimostrato di avere un buon feeling con il pavé. Sin dalle prime battute della gara odierna, si è immediatamente capito cheoccupava un posto in vetta alle gerarchie della Deceuninck-Quick Step. L’azzurro era, insieme a Julian Alaphilippe, uno dei leader designati del sodalizio belga, mentre il transalpino Florian Senechal aveva il ruolo jolly. Due come Yves Lampaert e Zdenek Stybar, il belga secondo l’anno scorso allaHete il ...

bicitv : @ballero_94 Davide Ballerini e chi ti ferma più? Sua anche la Omloop Het Nieuwsblad #OHN21 - infoitsport : Davide Ballerini vince l'Omloop Het Niuewsblad: 'Un sogno che si avvera, me lo sentivo' - infoitsport : Omloop Het Nieuwsblad 2021, Julian Alaphilippe: “Per noi sempre meglio avere un uomo davanti, quindi ci ho provato” - Eurosport_IT : Che Davide Ballerini! ?????? Terza vittoria in questa stagione per il canturino ?? #EurosportCICLISMO |… - RaiSport : ??? Davide #Ballerini trionfa nella #OmloopHetNieuwsblad Il corridore della #DeceuninckQuickStep diventa il quinto… -