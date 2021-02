Maxi frode fiscale ad Ancona, fatture false per 131 milioni di euro (Di sabato 27 febbraio 2021) Maxifrode fiscale nel settore della cantieristica navale scoperta dalla Guardia di finanza di Ancona. Le Fiamme Gialle hanno individuato un giro di fatture false per 131 milioni di euro, con la conseguente evasione dell'Iva per 66 milioni di base imponibile, e 153 lavoratori irregolari, la maggior parte bengalesi. Trenta le persone denunciate: frode fiscale, riciclaggio e auto-riciclaggio le accuse a loro carico. Ramificazioni in tutta Italia L'operazione, che gli inquirenti hanno chiamato 'Shipyard' (“cantiere navale”) ed è stata coordinata dalla procura di Ancona, ha interessato diverse imprese operanti nel porto della città, nell'ambito della catena produttiva della Fincantieri, ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021)nel settore della cantieristica navale scoperta dalla Guardia di finanza di. Le Fiamme Gialle hanno individuato un giro diper 131di, con la conseguente evasione dell'Iva per 66di base imponibile, e 153 lavoratori irregolari, la maggior parte bengalesi. Trenta le persone denunciate:, riciclaggio e auto-riciclaggio le accuse a loro carico. Ramificazioni in tutta Italia L'operazione, che gli inquirenti hanno chiamato 'Shipyard' (“cantiere navale”) ed è stata coordinata dalla procura di, ha interessato diverse imprese operanti nel porto della città, nell'ambito della catena produttiva della Fincantieri, ...

