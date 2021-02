Mattarella telefona all'Anpi di Chiavari: "Colpito dal fumetto su Auschwitz di due studentesse del liceo" (Di sabato 27 febbraio 2021) Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021)

Ouranos___ : RT @foisluca84: +++ MATTARELLA TELEFONA A BARBARA D'URSO IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ DOPO IL TWEET DI ZINGARETTI +++ - AlbertoPoloni5 : Ciccioli si sorprende per le critiche “Cosa ho detto di così scandaloso?nella sintesi estrema ho specificato le fun… - RossSlik : RT @Patty66509580: Mattarella telefona a Giorgia Meloni per darle vicinanza per l'ennesimo arrestato. - alegio957 : RT @Patty66509580: Mattarella telefona a Giorgia Meloni per darle vicinanza per l'ennesimo arrestato. - FerroNano : RT @Patty66509580: Mattarella telefona a Giorgia Meloni per darle vicinanza per l'ennesimo arrestato. -