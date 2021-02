Lazio, Immobile a secco da cinque partite: deve ritrovarsi (Di sabato 27 febbraio 2021) Ciro Immobile non segna da cinque partite, un digiuno incredibile per la media dell’attaccante della Lazio Piccolo stop per Ciro Immobile: l’attaccante è andato in rete solo una volta nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions. Dati che non rispecchiano assolutamente i suoi standard e che necessitano di un cambio di marcia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Contro Inter e Sampdoria di Serie A l’attaccante non ha segnato: come analizza il Corriere dello Sport, è da luglio che non arriva a tre gare di fila senza segnare. La Lazio attende il suo bomber e gli chiede di tornare a far gol: contro il Bologna la gara ideale per sbloccarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Cironon segna da, un digiuno incredibile per la media dell’attaccante dellaPiccolo stop per Ciro: l’attaccante è andato in rete solo una volta nelle ultimetra campionato e Champions. Dati che non rispecchiano assolutamente i suoi standard e che necessitano di un cambio di marcia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Contro Inter e Sampdoria di Serie A l’attaccante non ha segnato: come analizza il Corriere dello Sport, è da luglio che non arriva a tre gare di fila senza segnare. Laattende il suo bomber e gli chiede di tornare a far gol: contro il Bologna la gara ideale per sbloccarsi. Leggi su Calcionews24.com

