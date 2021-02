In libreria: “Le nostre verità”, di Kamala Harris (Di sabato 27 febbraio 2021) È la prima vicepresidente donna della storia degli Stati Uniti, Kamala Harris. Un record che non è soltanto personale ma anche e soprattutto politico e sociale. Un evento, in qualche modo. Una realtà che la democrazia americana ha portato e che potrà diventare fonte di ispirazione per molte donne e per molti popoli. Kamala Harris, figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America, è cresciuta a Oakland, California. In una realtà molto attenta alla giustizia sociale. Mentre si affermava come uno dei leader politici più influenti del nostro tempo, la sua storia personale restava la fonte di ispirazione per affrontare problemi complessi prendendosi cura di chi non aveva mai ricevuto attenzione. verità per parlare ai popoli In Le nostre verità, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 febbraio 2021) È la prima vicepresidente donna della storia degli Stati Uniti,. Un record che non è soltanto personale ma anche e soprattutto politico e sociale. Un evento, in qualche modo. Una realtà che la democrazia americana ha portato e che potrà diventare fonte di ispirazione per molte donne e per molti popoli., figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America, è cresciuta a Oakland, California. In una realtà molto attenta alla giustizia sociale. Mentre si affermava come uno dei leader politici più influenti del nostro tempo, la sua storia personale restava la fonte di ispirazione per affrontare problemi complessi prendendosi cura di chi non aveva mai ricevuto attenzione.per parlare ai popoli In Le, ...

Ultime Notizie dalla rete : libreria nostre Il coraggio di ascoltare ingentilisce il Diritto ...PODCAST Il magistrato barese dialogherà con lo scrittore Gianrico Carofiglio pagina della Libreria, ... ho trovato in questo una comunanza tra la sua eleganza di scrittore e le nostre istituzioni come ...

Il Covid e la fantasia che salva i più piccoli ... 9,90, in vendita online e in libreria) - Un libro per bambini a quattro mani. Quando avete deciso ... Noi abbiamo già affrontato temi delicati con le nostre favole, come quello della migrazione (n.d.r. ...

Da Cascina a Volterra, dove trovare le nostre notizie La Nazione Spotify, arrivano i filtri “emozionali” per le vostre raccolte musicali Stanchi di non poter filtrare i vostri brani preferiti su Spotify a seconda del vostro umore? A breve sarà possibile, ecco come.

Un nuovo avvincente romanzo che tutti dovremmo avere nella nostra libreria Se c’è un aspetto positivo dell’ultimo periodo di quarantene e coprifuoco, è sicuramente che abbiamo tutti avuto più tempo da dedicare ai nostri hobby.

