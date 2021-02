Il noto segretario di Spi Emilia-Romagna è deceduto a 70 anni

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il mondo dei sindacati nazionale è in lutto. Si è spento a 70a causa del Coronavirus ilsindacalista Bruno Pizzica. Covid, muore Bruno Pizzica, storico sindacalista di Spi su Notizie.it.

m4ssimiliano_86 : La CIA conferma quanto già noto: dietro l'omicidio #Khashoggi c'è la regia del principe saudita MbS, lo stesso che… - elizabethmaci : @La_manina__ @Aljangelo Ma lo statuto prevede che Bettini e D’Alema comandino indipendentemente da segretario, segr… - Alberto21011956 : @MT_Meli_ Forse! Ma sono anche quelli che ritengono che se il loro segretario dice o fa una cazzata, forse lo perdo… - drconsulenze : RT @marcell16895275: Voci autorevoli ... Segretario genenerale dell’#Onu #ANTONIO #GUTERRED afferma tutto ciò che già è noto .... Ma è una… - VittorioFerram1 : RT @marcell16895275: Voci autorevoli ... Segretario genenerale dell’#Onu #ANTONIO #GUTERRED afferma tutto ciò che già è noto .... Ma è una… -

Ultime Notizie dalla rete : noto segretario

Melandro News

New York, 27 feb 01:28 - Ildi Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato virtualmente il primo ministro canadese Justin Trudeau. Lo ha resoil portavoce...di Stato Usa, Blinken, annuncia sanzioni 'Khashoggi ban' Ildi stato ... Lo ha resoil dipartimento con una nota, citando il rapporto dell'intelligence statunitense sull'...L'attivista sardo aveva evocato piazzale Loreto in occasione di una visita nell'Isola del segretario leghista. E' accusato di diffamazione, istigazione a delinquere e minaccia ...New York, 27 feb 01:28 - (Agenzia Nova) - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato virtualmente il primo ministro canadese Justin Trudeau. Lo ha reso noto il portavoce del ...