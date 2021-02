Gigante maschile Bansko 27 febbraio 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 27 febbraio 2021) oggi va in scena il primo slalom Gigante maschile di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Si apre il weekend in Bulgaria con i gigantisti che scendono in pista dopo i Mondiali di Cortina, dove nella specialità ha trionfato Mathieu Faivre davanti a Luca De Aliprandini. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE La gara è in programma oggi sabato 27 febbraio, con la prima manche alle 10 e la seconda alle ore 13, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021)va in scena il primo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Si apre il weekend in Bulgaria con i gigantisti che scendono in pista dopo i Mondiali di Cortina, dove nella specialità ha trionfato Mathieu Faivre davanti a Luca De Aliprandini. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE La gara è in programmasabato 27, con la prima manche alle 10 e la seconda alle ore 13, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

