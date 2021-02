Georgina Rodriguez e la vita con Ronaldo: “Lui è la mia ispirazione” (Di sabato 27 febbraio 2021) Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una coppia stabile, affiatata e di successo, che non perde occasione per gridare al mondo il proprio amore. Il loro segreto? Un amore profondo, fatto di quotidianità e condivisione, perché stare accanto allo sportivo più famoso del mondo non è un’impresa facile, ma Georgina sembra aver trovato l’equilibrio giusto. In un’intervista a Sportweek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, la modella ha parlato della sua vita al fianco del fenomeno portoghese e del suo amore per lui e per i loro figli. “La mia famiglia è la mia priorità – ha detto – I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore”. E questo sentimento è evidente in ogni sua parola, anche quando si parla di palestra e ... Leggi su dilei (Di sabato 27 febbraio 2021)e Cristianosono una coppia stabile, affiatata e di successo, che non perde occasione per gridare al mondo il proprio amore. Il loro segreto? Un amore profondo, fatto di quotidianità e condivisione, perché stare accanto allo sportivo più famoso del mondo non è un’impresa facile, masembra aver trovato l’equilibrio giusto. In un’intervista a Sportweek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, la modella ha parlato della suaal fianco del fenomeno portoghese e del suo amore per lui e per i loro figli. “La mia famiglia è la mia priorità – ha detto – I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore”. E questo sentimento è evidente in ogni sua parola, anche quando si parla di palestra e ...

