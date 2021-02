Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Gasperini: 'Si parla troppo di Ilicic. L'Atalanta non dipende da lui' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Gasperini: 'Si parla troppo di Ilicic. L'Atalanta non dipende da lui' - sportli26181512 : Gasperini: 'Ilicic giocherà quando è pronto, l’Atalanta non dipende da lui': Gasperini: 'Ilicic giocherà quando è p… - Actually_Soccer : @pischen @Oracolo_Fanta @Fantacalcio @SOSFanta @GruppoEsperti si metti Rebic, gasperini ha quasi chiamato fuori Ilicic - tuttoatalanta : Gasperini: 'Si parla troppo di Ilicic. L'Atalanta non dipende da lui' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Ilicic

Arbitri ? Domani a Marassisarà in tribuna, squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli. 'Ma non è un problema, con Gritti (il vice ndr) parliamo durante la settimana, non è ...Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria, è ...- 'deve star bene, non lo ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria ...Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria ...