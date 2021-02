"È stato uno scivolone". In studio accade l'impensabile: Rosalinda va da Signorini e succede questo. Ex concorrenti allibiti (Di sabato 27 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò lascia il Grande Fratello Vip e scatena una bufera su Massimiliano Morra. “Il Grande Fratello Vip è stata un'esperienza che mi ha lasciato tantissimo, non mi aspettavo tutto quello che è accaduto, compreso gli scivoloni, che mi sono serviti a liberarmi di alcuni macigni importanti”, dice appena arriva in studio da Alfonso Signorini. Nella prima fase del reality lei stessa parlò di presunta omosessualità di Morra (che era nella casa del Gf vip). “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te rivolgendosi a Massimiliano Morra, ndr, a me risulta così”. Poi Rosalinda ha continuato a dirlo chiaramente: “Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021)Cannavò lascia il Grande Fratello Vip e scatena una bufera su Massimiliano Morra. “Il Grande Fratello Vip è stata un'esperienza che mi ha lasciato tantissimo, non mi aspettavo tutto quello che è accaduto, compreso gli scivoloni, che mi sono serviti a liberarmi di alcuni macigni importanti”, dice appena arriva inda Alfonso. Nella prima fase del reality lei stessa parlò di presunta omosessualità di Morra (che era nella casa del Gf vip). “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te rivolgendosi a Massimiliano Morra, ndr, a me risulta così”. Poiha continuato a dirlo chiaramente: “Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello èunoe non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche ...

