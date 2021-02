(Di sabato 27 febbraio 2021) L’accelerazione viene decisa alle nove del mattino a palazzo Chigi. È a quell’ora che intorno al tavolo di Mariosi ritrovano i ministri economici coinvolti nel dossier: il titolare del Tesoro Daniele Franco, quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. Con loro anche il sottosegretariopresidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Sul tavolo la bozza del piano per rendere operativa Ita, la. I soldi - tre miliardi di denaro pubblico - ci sono dallo scorso maggio e il 9 ottobre è stata costituita la società. Il piano industriale, approvato il 18 dicembre, è ancora sotto analisi a Bruxelles. Ed è quest’ultimo il passaggio decisivo per capire quando potranno essere accesi i motori. La linea allo studio del Governo: ...

Corriere : ?? Draghi vuole sostituire Borrelli - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ?? Il #governo chiede chiarimenti al #Cts su #scuole e #parrucchieri: vuole… - Capezzone : Su @atlanticomag @Musso___ sui rischi di “no” (“nein”) a cui Draghi va incontro in Europa. Gli argomenti di… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Draghi vuole trasferire subito aerei e flotta alla nuova Alitalia - HuffPostItalia : Draghi vuole trasferire subito aerei e flotta alla nuova Alitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi vuole

Liberoquotidiano.it

...politico - diplomatico dell'amministrazione Biden - le relazioni con l'Arabia Saudita ma non... La crisi è passata, il governoè stato formato. Ed è trascorso quasi un mese dal 29 gennaio ..."Mi rivolgo al presidente Mario- dice Ricci - . Quando ha ottenuto la fiducia ha dichiarato che tra le priorità c'era la salvaguardia della scuola in presenza. Seessere coerente con ...Il dossier è arrivato sul tavolo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che questa mattina ha incontrato ... "ma se è vero quanto emerge, ovvero che si voglia fare lo 'spezzatino' della nuova ...Il Regno Unito saluta per l'ultima volta il capitano Tom Moore con un funerale spettacolare. Il veterano della seconda guerra mondiale la scorsa primavera aveva raccolto 33 milioni di sterline per l'N ...