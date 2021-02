Detto Fatto, Jonathan punzecchia la Guaccero: “Sapeste quante ne dice” (Di sabato 27 febbraio 2021) Detto Fatto è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori, anche grazie all’ottima conduzione di Bianca Guaccero, perfettamente coadiuvata da Jonathan Kashanian. Anche nella puntata di ieri, venerdì 26 febbraio, la Guaccero e Jonathan sono riusciti ad intrattenere al meglio il pubblico di casa, anche con scambi divertenti e battute che piacciono molto ai fan della trasmissione. Uno dei momenti che riscuote più consenso è proprio la “Superclassifica Jon”, curata da Kashanian, una rubrica molto seguita dal pubblico. In questa puntata l’argomento non poteva che essere il Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 2 marzo per poi concludersi nella serata finale del 6 marzo. Un Festival che dovrà purtroppo fare a meno del pubblico, date le rigide ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 febbraio 2021)è senza dubbio uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori, anche grazie all’ottima conduzione di Bianca, perfettamente coadiuvata daKashanian. Anche nella puntata di ieri, venerdì 26 febbraio, lasono riusciti ad intrattenere al meglio il pubblico di casa, anche con scambi divertenti e battute che piacciono molto ai fan della trasmissione. Uno dei momenti che riscuote più consenso è proprio la “Superclassifica Jon”, curata da Kashanian, una rubrica molto seguita dal pubblico. In questa puntata l’argomento non poteva che essere il Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 2 marzo per poi concludersi nella serata finale del 6 marzo. Un Festival che dovrà purtroppo fare a meno del pubblico, date le rigide ...

