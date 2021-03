Convocati Genoa per l’Inter: Pellegrini non ce la fa (Di sabato 27 febbraio 2021) Davide Ballardini ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro l’Inter: ecco la lista completa dei calciatori a disposizione del tecnico Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro l’Inter di domani a San Siro: il tecnico dei rossoblu ha chiamato 23 calciatori per la sfida ai nerazzurri di Conte. Non recupera Luca Pellegrini, uscito per infortunio nel finale dell’ultima gara contro il Verona. Torna invece a disposizione di Ballardini Zapata a dare man forte alla difesa che sarà impegnata contro il migliore attacco della Serie A. ??? L’elenco dei Convocati per #InterGenoa. pic.twitter.com/SOETqrmhyJ — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Davide Ballardini ha diramato la lista deiper la gara contro: ecco la lista completa dei calciatori a disposizione del tecnico Ilha diramato la lista deiper la gara controdi domani a San Siro: il tecnico dei rossoblu ha chiamato 23 calciatori per la sfida ai nerazzurri di Conte. Non recupera Luca, uscito per infortunio nel finale dell’ultima gara contro il Verona. Torna invece a disposizione di Ballardini Zapata a dare man forte alla difesa che sarà impegnata contro il migliore attacco della Serie A. ??? L’elenco deiper #Inter. pic.twitter.com/SOETqrmhyJ —CFC (@CFC) February 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com

