Chi è Gaia Di Fusco di Amici 20? Età, altezza e Instagram

Tutto quello che c'è da sapere su Gaia Di Fusco, cantante di Amici 20, dall'età, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Gaia Di Fusco
Nome e Cognome: Gaia Di Fusco
Data di nascita: 16 luglio 2001
Luogo di Nascita: Caserta
Età: 19 anni
altezza: informazione non disponibile
Peso: informazione non disponibile
Segno zodiacale: Cancro
Professione: cantante e studentessa
Fidanzato: Gaia pare sia single
Figli: non ha

L'articolo proviene da Novella 2000.

