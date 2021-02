Bologna Lazio LIVE 1-0: finisce il primo tempo INTERVALLO (Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lazio si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Lazio 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte allo Stadio Dall’Ara 3? Brivido Lazio – Si complica la vita la squadra biancoceleste con un pasticcio di Milinkovic che prova a proteggere la palla davanti alla porta di Reina dalla pressione di Svanberg: salva tutto il portiere 8? Si propone Luis Alberto – Lo spagnolo si propone sulla sinistra e prova il tiro in porta da posizione defilata a cercare il secondo palo 10? Occasione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte allo Stadio Dall’Ara 3? Brivido– Si complica la vita la squadra biancoceleste con un pasticcio di Milinkovic che prova a proteggere la palla davanti alla porta di Reina dalla pressione di Svanberg: salva tutto il portiere 8? Si propone Luis Alberto – Lo spagnolo si propone sulla sinistra e prova il tiro in porta da posizione defilata a cercare il secondo palo 10? Occasione ...

