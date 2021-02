Basilicata zona rossa, regole e divieti dal 1 marzo: ecco quali (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - Basilicata zona rossa dal 1° marzo dopo la firma dell'ordinanza del ministro Speranza di oggi. L'ingresso in zona rossa comporta quindi stretta con misure e divieti più rigidi per contrastare la diffusione del coronavirus. ecco quali sono: - Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. - A scuola, didattica a distanza per la secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) -dal 1°dopo la firma dell'ordinanza del ministro Speranza di oggi. L'ingresso incomporta quindi stretta con misure epiù rigidi per contrastare la diffusione del coronavirus.sono: - Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. - A scuola, didattica a distanza per la secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, ...

