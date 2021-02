Barak: “Dobbiamo giocare sempre come nel secondo tempo di stasera” (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas Verona e autore del gol del pareggio contro la Juventus, ha parlato così a DAZN dopo il match: “Stiamo molto bene fisicamente, abbiamo recuperato giocatori che hanno qualità. secondo me Dobbiamo giocare sempre come nel secondo tempo”. come valuta il lavora di Juric?“Mi fa correre (ride ndr). Sta lavorando con tutti, parla tanto e vuole migliorare la condizione fisica e tecnica di tutta la squadra. Vuole che noi centrocampisti arriviamo in area e tiriamo, ma Dobbiamo ancora migliorare. Juric dice che siamo al 30%? Quando saremo al 100 vinceremo lo scudetto”. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonin, centrocampista dell’Hellas Verona e autore del gol del pareggio contro la Juventus, ha parlato così a DAZN dopo il match: “Stiamo molto bene fisicamente, abbiamo recuperato giocatori che hanno qualità.menel”.valuta il lavora di Juric?“Mi fa correre (ride ndr). Sta lavorando con tutti, parla tanto e vuole migliorare la condizione fisica e tecnica di tutta la squadra. Vuole che noi centrocampisti arriviamo in area e tiriamo, maancora migliorare. Juric dice che siamo al 30%? Quando saremo al 100 vinceremo lo scudetto”. Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

