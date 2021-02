Amici 2021 | il meglio e il peggio della settimana dal 22 al 28 febbraio

Leggi su dilei

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il serale è sempre più vicino e i ragazzi devono tenersi stretta la loro felpa dorata. La scuola sottopone cantanti e ballerini a nuove prove con giurati speciali per valutare alla loro preparazione. La produzione, nel frattempo, mette in atto una sanzione disciplinare, a causascarsa igiene e del disordine in casetta., la classifica parziale delle radio Nella puntata del 23, Maria mostra ai ragazzi le classifiche parziali delle Radio: RTL 102.5, Radio Zeta, Radio Italia, RDS. Tancredi conquista il primo posto, seguito da Enula e Sangiovanni, tranne su Radio Italia che vede Deddy in testa e secondo Aka7even. All’ultimo posto su RDS e RTL 102.5 e Radio Zeta, appaiono rispettivamente Raffaele e Esa. I cantanti sono in crisi: nonostante Tancredi abbia conquistato la prima ...