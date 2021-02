Amici 20 anticipazioni puntata sabato 27 febbraio: eliminati e una felpa sospesa (Di sabato 27 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la registrazione della quattordicesima puntata di Amici 20 che noi vedremo domani alle ore 14:10 su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono le anticipazioni della puntata del 27 febbraio 2021 di Amici 20. Proseguendo la lettura, infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti della prossima messa in onda saranno Ben, ex componente del duo “Benji & Fede”, che canterà la sua nuova canzone e Giorgia, invece, che dovrebbe essere in collegamento e stilerà la sua classifica dei cantanti di Amici 20. Le anticipazioni che vengono riportate su ‘IlVicolodelleNews’ raccontano ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la registrazione della quattordicesimadi20 che noi vedremo domani alle ore 14:10 su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono ledelladel 272021 di20. Proseguendo la lettura, infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti della prossima messa in onda saranno Ben, ex componente del duo “Benji & Fede”, che canterà la sua nuova canzone e Giorgia, invece, che dovrebbe essere in collegamento e stilerà la sua classifica dei cantanti di20. Leche vengono riportate su ‘IlVicolodelleNews’ raccontano ...

