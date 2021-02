Uomini e Donne Anticipazioni: Riccardo Lascia il Programma con Roberta! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo e Roberta decidono di Lasciare il Programma insieme. Gemma intanto inizia a frequentare Cataldo… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne: amore tra Riccardo e Roberta! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. I colpi di scena sono stati davvero tantissimi. Infatti la puntata si è aperta con Riccardo e Roberta. Maria De Filippi ha spiegato che c’erano diverse cose da dire su di loro ed è stato mandato in onda un filmato risalente alla puntata precedente. Lì entrambi dichiarano di essere innamorati, ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 26 febbraio 2021)e Roberta decidono dire ilinsieme. Gemma intanto inizia a frequentare Cataldo… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di: amore traÈ stata registrata da poche ore una nuova puntata di. I colpi di scena sono stati davvero tantissimi. Infatti la puntata si è aperta cone Roberta. Maria De Filippi ha spiegato che c’erano diverse cose da dire su di loro ed è stato mandato in onda un filmato risalente alla puntata precedente. Lì entrambi dichiarano di essere innamorati, ...

