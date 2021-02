UE ferma su politiche espansive. Dombrovskis: “Aiuto non vanno ritirati subito” (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’UE torna a sollecitare il mantenimento di politiche espansive, sia fiscali che monetarie, ed il mantenimento degli aiuti approntati allo scippio della crisi pandemica il più a lungo possibile. A ribadirlo oggi alla conferenza annuale del Financial Stability Board il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e l’esponente tedesca della BCE. Isabel Schnabel. Dombrovskis: “Patto stabilità sarà riavviato ma ora è troppo presto” Il numero due di Bruxelles Valdis Dombrovskis ha ribadito che gli aiuti all’economia “non vanno ritirati prematuramente”, perché occorre “evitare danni alla ripresa” e dovranno essere “più mirati” una volta che caleranno i rischi pandemici. “Ad un certo punto – ha affermato – gli stimoli di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’UE torna a sollecitare il mantenimento di, sia fiscali che monetarie, ed il mantenimento degli aiuti approntati allo scippio della crisi pandemica il più a lungo possibile. A ribadirlo oggi alla conferenza annuale del Financial Stability Board il vicepresidente della Commissione europea, Valdis, e l’esponente tedesca della BCE. Isabel Schnabel.: “Patto stabilità sarà riavviato ma ora è troppo presto” Il numero due di Bruxelles Valdisha ribadito che gli aiuti all’economia “nonprematuramente”, perché occorre “evitare danni alla ripresa” e dovranno essere “più mirati” una volta che caleranno i rischi pandemici. “Ad un certo punto – ha afto – gli stimoli di ...

