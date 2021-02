Tennis: Gilles Simon si prende una pausa a tempo indeterminato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con un messaggio sul proprio profilo Twitter, Gilles Simon annuncia di volersi prendere un periodo di pausa di ignota lunghezza dal mondo del Tennis. A 36 anni, l’attuale numero 8 di Francia (e 68 del mondo, il che ben spiega la capacità transalpina di produrre con continuità ottimi giocatori) rallenta il ritmo per la prima volta, ammesso che il rallentamento non diventi l’anticamera del ritiro. Questo il suo messaggio: “Nel cuore non me la sento più di viaggiare e giocare in queste condizioni. Mi sento obbligato a fare una pausa al fine di preservarmi mentalmente. Spero che il morale ritorni il più rapidamente possibile. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo presto“. Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con un messaggio sul proprio profilo Twitter,annuncia di volersire un periodo didi ignota lunghezza dal mondo del. A 36 anni, l’attuale numero 8 di Francia (e 68 del mondo, il che ben spiega la capacità transalpina di produrre con continuità ottimi giocatori) rallenta il ritmo per la prima volta, ammesso che il rallentamento non diventi l’anticamera del ritiro. Questo il suo messaggio: “Nel cuore non me la sento più di viaggiare e giocare in queste condizioni. Mi sento obbligato a fare unaal fine di preservarmi mentalmente. Spero che il morale ritorni il più rapidamente possibile. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo presto“. Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Gilles Australian Open, il Day 6 di Melbourne in 10 momenti: sempre Kyrgios, super Fognini, psico - Medvedev ...ma in francese (per davvero) il suo coach Gilles Cervara. Facendo pure meglio del pugile dei Soviet, visto che dall altra parte della rete non c era Rocky IV e nemmeno il serbo più duro del tennis, ...

Ace e follie, l'allenatore se ne va e Medvedev piega Krajinovic al quinto Medvedev si è messo a urlare contro il suo box quando era in vantaggio 4 - 1 nel quarto, tanto che il suo allenatore Gilles Cervara ha preso la sua borsa e se n'è andato. Non è tornato nemmeno per ...

