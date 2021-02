Stromberg-Sonetti | siparietto su Sky | “L’arbitro di Atalanta-Real ha fatto una bischerata”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Quel signore che vedete sullo schermo vicino a me sono andato personalmente a prenderlo là in mezzo alle renne…con Previtali e il presidente, quello giovane, Cesare Bortolotti”. Chi parla è Nedo, 80 anni compiuti giovedì 25 febbraio, alla grande, sempre con intensità e pressing (come piaceva a lui) e protagonista giovedì pomeriggio in collegamento con Sky Sport di un gustoso duetto con Glenn, “quel signore che viveva in mezzo alle renne”. L’allenatore e il capitano di tanti anni nerazzurri, dell’col record di spettatori allo stadio, 43.426 al ritorno in Serie A nel 1984, il 16 settembre contro l’Inter. “Ma dove sei adesso? Non avevi casa al Bajo?” chiede sor Nedo a Glenn. E: “Purtroppo da un anno, da quando c’è la pandemia, sono costretto a vivere qui in albergo in Svezia lontano ...