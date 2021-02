Spezia, Italiano: «Non esistono ultime spiagge, bisogna vincere e basta» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole. PRESTAZIONI – «Lo Spezia deve andare in campo per cercare di fare prestazione, perché se non le fai i risultati non arrivano. Dobbiamo preoccuparci più di quello che c’è attorno a una partita di calcio, soprattutto pensare di essere tutti all’altezza della situazione, dobbiamo fare tutti la prestazione. Quando siamo tutti e undici concentratissimi siamo capaci di grandi cose. Non dobbiamo pensare a niente, l’ho detto ai ragazzi: non esistono ultime spiagge, non esistono partite più importanti ma solo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole. PRESTAZIONI – «Lodeve andare in campo per cercare di fare prestazione, perché se non le fai i risultati non arrivano. Dobbiamo preoccuparci più di quello che c’è attorno a una partita di calcio, soprattutto pensare di essere tutti all’altezza della situazione, dobbiamo fare tutti la prestazione. Quando siamo tutti e undici concentratissimi siamo capaci di grandi cose. Non dobbiamo pensare a niente, l’ho detto ai ragazzi: non, nonpartite più importanti ma solo ...

