Sessant’anni in volo per la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sessant’anni di storia scritta sulle ali della sincronia e dell’affiatamento, portando l’Italia e il tricolore nel mondo: il primo marzo è il compleanno della Pattuglia Acrobatica Nazionale, costituita in virtù dell’istituzione, il primo marzo del 1961, del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare, meglio conosciuto come “Frecce Tricolori”. “Le Frecce Tricolori sono conosciute, apprezzate e portano in tutto il mondo il nostro Tricolore”, dice il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. “Esse sintetizzano tutto quello che è tecnologia, passione, capacità, competenza e professionalità che l’Italia è in grado di esportare e portare nel mondo”. Una storia, quella delle Frecce Tricolori, fatta di passione e competenza, che gli uomini e le donne che ne ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021)di storia scritta sulle ali della sincronia e dell’affiatamento, portando l’Italia e il tricolore nel mondo: il primo marzo è il compleanno della, costituita in virtù dell’istituzione, il primo marzo del 1961, del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare, meglio conosciuto come “Frecce Tricolori”. “Le Frecce Tricolori sono conosciute, apprezzate e portano in tutto il mondo il nostro Tricolore”, dice il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. “Esse sintetizzano tutto quello che è tecnologia, passione, capacità, competenza e professionalità che l’Italia è in grado di esportare e portare nel mondo”. Una storia, quella delle Frecce Tricolori, fatta di passione e competenza, che gli uomini e le donne che ne ...

SpazioAereo_FT : 'SESSANT'ANNI IN VOLO: Il racconto si sviluppa intorno alle testimonianze di alcuni dei protagonisti dei momenti p… - marcoranieri72 : RT @F_Scoccimarro: ???? alle 9:15, andrà in onda su RAI 3 #FVG 'SESSANT'ANNI IN VOLO: LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE' #freccetricolori ?? h… - VateGabriele : RT @F_Scoccimarro: ???? alle 9:15, andrà in onda su RAI 3 #FVG 'SESSANT'ANNI IN VOLO: LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE' #freccetricolori ?? h… - ALIROSI20 : RT @F_Scoccimarro: ???? alle 9:15, andrà in onda su RAI 3 #FVG 'SESSANT'ANNI IN VOLO: LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE' #freccetricolori ?? h… - ManfrediPotenti : RT @F_Scoccimarro: ???? alle 9:15, andrà in onda su RAI 3 #FVG 'SESSANT'ANNI IN VOLO: LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE' #freccetricolori ?? h… -