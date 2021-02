Serie A, altro positivo: in campo la Primavera | E’ caos Covid (Di venerdì 26 febbraio 2021) caos Covid in Serie A: rinviata Torino-Sassuolo, allarme per l’Inter e anche per Lazio-Torino si rischia il caso diplomatico Ora la Serie A trema davanti ai numerosi casi Covid riscontrati negli ultimi giorni. I cinque dell’Inter sono soltanto gli ultimi ma mettono in allarme la squadra di Conte. Finora i calciatori sono stati risparmiati ma Questo articolo Serie A, altro positivo: in campo la Primavera E’ caos Covid è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 febbraio 2021)inA: rinviata Torino-Sassuolo, allarme per l’Inter e anche per Lazio-Torino si rischia il caso diplomatico Ora laA trema davanti ai numerosi casiriscontrati negli ultimi giorni. I cinque dell’Inter sono soltanto gli ultimi ma mettono in allarme la squadra di Conte. Finora i calciatori sono stati risparmiati ma Questo articoloA,: inlaE’è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

BlueBandit_16 : Che tra l'altro io non vorrei dire ma... C'è bisogno più che mai di uno psicologo in questa serie ?? #CheDioCiAiuti6 - sannita8 : @myrtamerlino Persone serie...gli statuti..servono a questo..altro che pagliacciate - NuovaScintilla : 26/2/21. Continua la serie dedicata da Nuova Scintilla all'uso in diocesi dell'8xMille destinato dai contribuenti a… - ShadesOfWhisky : @sadvnightingale Esatto ?? Della serie “vado ad elemosinare da qualcun altro che questa mi sta prendendo in giro” - magliarossonera : RT @LGWsport: L’Inter è tecnicamente FALLITA. I nuovi proprietari per salvare il club dalla serie C (almeno), dovranno iscrivere il club al… -