Sci alpino | startlist gigante Bansko Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio si disputerà ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. Si ritorna in gara dopo i Mondiali e si preannuncia una grande battaglia con tanti uomini in lizza per il podio, tra cui il nosto Luca de Aliprandini che è reduce dalla bellissima medaglia conquistata nella rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, lae ididelmaschile di. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili ...