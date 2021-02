Sally Spectra di Beautiful annuncia il suo fidanzamento su Instagram

TwBeautiful : La nuova vita di SALLY SPECTRA a The Young and the Restless prosegue con nuovi colpi di scena. Phyllis crede di dov… - Am_Barbara : RT @Antimo_Mallardo: E così le Sally Spectra Americane scoprirono di avere una parente romana che fa la cantante - an12frnc : RT @Antimo_Mallardo: E così le Sally Spectra Americane scoprirono di avere una parente romana che fa la cantante - CrostataraRoma5 : RT @Antimo_Mallardo: E così le Sally Spectra Americane scoprirono di avere una parente romana che fa la cantante - Arca_di_Noemi : RT @Antimo_Mallardo: E così le Sally Spectra Americane scoprirono di avere una parente romana che fa la cantante -

Ultime Notizie dalla rete : Sally Spectra

Anticipazioni Tv e News

Ve ne abbiamo già parlato e, come anticipatovi, quello che (almeno per ora) è stato il momento conclusivo ha visto Bill Spencer mettere al bando. Il magnate dell'editoria si è recato a ...Intanto, se Liam (Scott Clifton) ha cercato di difendere l'amore di(Courtney Hope) per Wyatt (Darin Brooks) ad un Bill (Don Diamont) ancora ostile alla giovane, la stilista è arrivata ...Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno 25 Febbraio 2021. Bill chiede a Liam quali siano i risvolti tra Wyatt ...Durante il mese di febbraio, nelle puntate americane di Beautiful, è andato in onda un nuovo breve cross over con la soap opera Febbre D’Amore. Ve ne abbiamo già parlato e, come anticipatovi, quello c ...