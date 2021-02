Ristoratori e lavoratori del catering occupano il lungomare di Napoli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un gruppo di circa cento Ristoratori e lavoratori del settore del catering e degli hotel ha appena bloccato la strada alla fine del lungomare di Napoli, in via Nazario Sauro. I lavoratori erano dalle nove dinanzi la sede della Regione a protestare per il completo blocco del settore. Dopo due ore senza risposte si sono spostati a bloccare il traffico sedendosi per terra e mettendo bidoni in strada. Davanti a loro la polizia di stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un gruppo di circa centodel settore dele degli hotel ha appena bloccato la strada alla fine deldi, in via Nazario Sauro. Ierano dalle nove dinanzi la sede della Regione a protestare per il completo blocco del settore. Dopo due ore senza risposte si sono spostati a bloccare il traffico sedendosi per terra e mettendo bidoni in strada. Davanti a loro la polizia di stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un gruppo di circa cento ristoratori e lavoratori del settore del catering e degli hotel ha appena bloccato la strada alla fine del lungomare di Napoli, in via Nazario Sauro. I lavoratori erano dalle