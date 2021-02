Rep Congo: Lega, 'rafforzare sicurezza italiani in aree crisi' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "rafforzare la sicurezza di chi lavora per la pace nelle 'aree di crisi'. Mentre diamo l'ultimo saluto al dottor Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo, e al carabiniere Vittorio Iacovacci, politica e istituzioni facciano quadrato per sostenere e proteggere concretamente l'opera quotidiana di chi dedica la vita al servizio della nostra diplomazia all'estero. Presenteremo una serie di proposte in Parlamento per garantire le necessarie risorse alle nostre ambasciate". Lo affermano i deputati della Lega Paolo Formentini ed Eugenio Zoffili, rispettivamente vicepresidente e capogruppo in commissione Esteri alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "ladi chi lavora per la pace nelle 'di'. Mentre diamo l'ultimo saluto al dottor Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del, e al carabiniere Vittorio Iacovacci, politica e istituzioni facciano quadrato per sostenere e proteggere concretamente l'opera quotidiana di chi dedica la vita al servizio della nostra diplomazia all'estero. Presenteremo una serie di proposte in Parlamento per garantire le necessarie risorse alle nostre ambasciate". Lo affermano i deputati dellaPaolo Formentini ed Eugenio Zoffili, rispettivamente vicepresidente e capogruppo in commissione Esteri alla Camera.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - TV7Benevento : Rep Congo: Lega, 'rafforzare sicurezza italiani in aree crisi'... - FratellidItalia : RT @DelmastroAndrea: #FdI Rep. Congo: Delmastro (Fdi), 'più fondi a sicurezza meno a cooperazione' - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Rep Congo Rep.Congo: Bonfrisco (Lega), 'convocato tempestivamente Parlamento Ue' ... dando seguito a una mia richiesta, ha calendarizzato per il 1° marzo uno scambio di vedute con il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo,...

Ten. Col. Paglia, "da famiglie vittime Rep.Congo esempio di dignità e valori" Per una famiglia perdere un figlio è la disgrazia più grande, ma i genitori del giovane carabiniere ucciso in Congo sono la dimostrazione di quali principi incredibili e valori non indifferenti ...

Rep.Congo: indagini, cc non ha sparato - Sardiniapost.it SardiniaPost Rep.Congo: Bonfrisco (Lega), 'convocato tempestivamente Parlamento Ue' Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Desidero ringraziare il presidente della commissione Affari Esteri (Afet) David McAllister per la sollecita decisione, con cui, dando seguito a una mia richiesta, ha calen ...

Chi ha fatto morire in Congo l'ambasciatore Attanasio? Io continuo ad amare Poirot, Maigret e Nero Wolfe, i cui autori non avrebbero mai simpatizzato con la criminalità organizzata. Poi è arrivata la notizia dall’Africa, il continente in cui ai tempi del ...

... dando seguito a una mia richiesta, ha calendarizzato per il 1° marzo uno scambio di vedute con il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) sulla situazione nella Repubblica Democratica del,...Per una famiglia perdere un figlio è la disgrazia più grande, ma i genitori del giovane carabiniere ucciso insono la dimostrazione di quali principi incredibili e valori non indifferenti ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Desidero ringraziare il presidente della commissione Affari Esteri (Afet) David McAllister per la sollecita decisione, con cui, dando seguito a una mia richiesta, ha calen ...Io continuo ad amare Poirot, Maigret e Nero Wolfe, i cui autori non avrebbero mai simpatizzato con la criminalità organizzata. Poi è arrivata la notizia dall’Africa, il continente in cui ai tempi del ...