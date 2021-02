Ragazzina di 11 anni ricoverata in terapia intensiva a Bologna col covid | è grave

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Unadi 11, e intubata, al Policlinico Sant’Orsola dicon la sindrome da-19, in condizioni gravi pur non avendo, a quanto risulta, altre apparenti patologie pregresse. Lo riporta la stampa locale.La giovane paziente è stata male nei giorni scorsi ed è statain un ospedale fuori provincia. In poco tempo le condizioni si sono aggravate e nella notte tra martedì e mercoledì è stata trasportata d’urgenza al Sant’Orsola dove è statainal padiglione 25, ilhospital del policlinico. Le sue condizioni sono gravi. Anche i suoi genitori hanno contratto il coronavirus e seguono a distanza l’evoluzione delle condizioni della figlia.

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina anni

Unadi 11ricoverata, e intubata, al Policlinico Sant'Orsola di Bologna con la sindrome da Covid - 19, in condizioni gravi pur non avendo, a quanto risulta, altre apparenti patologie ......