Pirlo su Dybala: “Non è a rischio operazione. Speravamo di recuperarlo prima” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Verona, parlando anche delle condizioni degli infortunati e del recupero di Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Kulusevski sta bene e sta imparando tanto. Sta giocando in un ruolo non suo ma a volte lo ha fatto anche a Parma. Noi adesso gli chiediamo un gioco leggermente diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Per gli altri non ci sono novità, Morata è ancora fuori per questo virus e su Dybala non ci sono novità. Paulo non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto e adesso vediamo quello che può essere il trattamento migliore e più rapido per tornare in gruppo. Il mercato no, i tempi del recupero di Dybala si pensava fossero più veloci ma purtroppo si sono prolungati e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Verona, parlando anche delle condizioni degli infortunati e del recupero di Paulo. Queste le sue parole: “Kulusevski sta bene e sta imparando tanto. Sta giocando in un ruolo non suo ma a volte lo ha fatto anche a Parma. Noi adesso gli chiediamo un gioco leggermente diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Per gli altri non ci sono novità, Morata è ancora fuori per questo virus e sunon ci sono novità. Paulo non è a. Ha fatto un consulto e adesso vediamo quello che può essere il trattamento migliore e più rapido per tornare in gruppo. Il mercato no, i tempi del recupero disi pensava fossero più veloci ma purtroppo si sono prolungati e ...

