Pilota costretto a un atterraggio d’emergenza in autostrada | l’aereo si schianta contro un’auto – Video

Il guasto al motore, l'atterraggio d'emergenza in autostrada e poi il botto. Il Pilota dell'aeroplano Mooney M20E, decollato dal Livermore Municipal Airport, in California, è stato costretto a fare un atterraggio d'emergenza dopo che si è verificato un guasto al motore. L'uomo è riuscito ad atterrare lungo un'autostrada ma il velivolo si è schiantato contro un'auto. Fortunatamente, né il Pilota né le due persone a bordo della macchina sono rimaste ferite.

Ultime Notizie dalla rete : Pilota costretto Star Wars: Le Navi della Flotta Ribelle ... la Squadriglia Verde degli Ala - A della Flotta Ribelle guadagna un nuovo pilota famoso, Shara Bey ... un primo tentativo di colorare di blu i caccia della squadriglia ha costretto poi a virare sul ...

WRC - Come sopravvivere all'Arctic Rally Finland ... una spigolatura finale: dopo Oliver Solberg , anche Martin Prokop è costretto a cambiare copilota ... Insomma, il pilota ceco ha preferito optare all'ultimo per un navigatore di esperienza. Crediti ...

François Cévert, grande pilota e sex symbol L'HuffPost François Cévert, grande pilota e sex symbol Era considerato l’uomo più bello di Francia, e in effetti chi l’ha conosciuto sa che non c’è foto che gli renda giustizia. Era un grande pilota e ancora più ...

Ana Carrasco torna in moto dopo il brutto incidente Cinque mesi dopo il terribile incidente che l’ha costretta a chiudere in anticipo la sua stagione, Ana Carrasco è tornata in moto. La pilota spagnola è salita in sella alla sua Kawasaki Ninja ...

