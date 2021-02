**Pd: Zingaretti affida a Ricci coordinamento sindaci** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ho attribuito a Matteo Ricci, membro del comitato politico e sindaco di Pesaro, il compito di costituire e coordinare il coordinamento dei sindaci del Pd, che rappresentano per noi un motore fondamentale e una costante spinta alla concretezza del nostro progetto riformista". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "La segreteria è integrata con due funzioni di particolare rilievo ed importanza : Andrea de Maria assume la responsabilità delle politiche culturali, fino ad ora seguita da Nicola Oddati che rimane coordinatore dell'iniziativa politica, e delle politiche per la memoria. Manuela Ghizzoni, invece, assume la responsabilità relativa al settore Università e ricerca". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ho attribuito a Matteo, membro del comitato politico e sindaco di Pesaro, il compito di costituire e coordinare ildei sindaci del Pd, che rappresentano per noi un motore fondamentale e una costante spinta alla concretezza del nostro progetto riformista". Così il segretario del Pd, Nicola. "La segreteria è integrata con due funzioni di particolare rilievo ed importanza : Andrea de Maria assume la responsabilità delle politiche culturali, fino ad ora seguita da Nicola Oddati che rimane coordinatore dell'iniziativa politica, e delle politiche per la memoria. Manuela Ghizzoni, invece, assume la responsabilità relativa al settore Università e ricerca".

