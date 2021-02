Outriders per Xbox Series S girerà in 4K e 60 FPS (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante il suo ultimo broadcast, People Can Fly ha rivelato la risoluzione e il frame rate di Outriders su console. Lo studio ha notato che le versioni Xbox Series X e PS5 gireranno in 4K/60 FPS mentre la versione Xbox Series S in 4K/30 FPS. Tuttavia, in un nuovo tweet, lo sviluppatore ha chiarito che si è trattato di un errore. A quanto pare, anche la versione Xbox Series S girerà in 4K/60 FPS. Il che è abbastanza buono considerando la minore velocità della CPU della console e le prestazioni TFLOP della GPU. I giocatori Xbox One X e PS4 Pro dovranno comunque accontentarsi di giocare in 4K/30 FPS, mentre i giocatori Xbox One e PS4 standard potranno eseguirlo in 1080p/30 FPS. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante il suo ultimo broadcast, People Can Fly ha rivelato la risoluzione e il frame rate disu console. Lo studio ha notato che le versioniX e PS5 gireranno in 4K/60 FPS mentre la versioneS in 4K/30 FPS. Tuttavia, in un nuovo tweet, lo sviluppatore ha chiarito che si è trattato di un errore. A quanto pare, anche la versionein 4K/60 FPS. Il che è abbastanza buono considerando la minore velocità della CPU della console e le prestazioni TFLOP della GPU. I giocatoriOne X e PS4 Pro dovranno comunque accontentarsi di giocare in 4K/30 FPS, mentre i giocatoriOne e PS4 standard potranno eseguirlo in 1080p/30 FPS. Leggi altro...

tech_gamingit : Outriders in diretta su Twitch tra pochi minuti Vedendo la live potrete accumulare PUNTI CANALE da utilizzare per… - oOShinobi777Oo : Outriders in diretta su Twitch tra pochi minuti Vedendo la live potrete accumulare PUNTI CANALE da utilizzare per… - ApolloGamer8 : Prendete Gears fondetelo con Destiny metteteci un pizzico di Avengers ed avrete un gioco , che per ciò che ho prova… - infoitscienza : Outriders – Demo disponibile per il titolo Square! - MX_Thor85 : Tra qualche minuto saremo live sul canale di @MondoXbox per provare la demo di #Outriders. Se vi va di farci compa… -