Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le superiori restano aperte (Di venerdì 26 febbraio 2021) Niente apertura serale per bar e ristoranti, le scuole superiori restano aperte e in zona rossa chiudono barbieri e parrucchieri: sono le principali misure contenute nella bozza del Nuovo Dpcm, il primo del presidente del Consiglio Mario Draghi, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Oltre a confermare la forma, ovvero l’uso del Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri), Draghi sembra voler seguire anche la linea del precedente esecutivo: se il provvedimento sarà confermato, gli unici allentamenti riguarderanno i musei, che potranno riaprire ma solo dal 27 marzo e solo tramite la prenotazione online. Mentre arriva la stretta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Niente aperturaper bar e, le scuolee inchiudono: sono le principali misure contenute nelladel, il primo del presidente del Consiglio Mario Draghi, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Oltre a confermare la forma, ovvero l’uso del(Decreto del presidente del Consiglio dei ministri), Draghi sembra voler seguire anche la linea del precedente esecutivo: se il provvedimento sarà confermato, gli unici allentamenti riguarderanno i musei, che potranno riaprire ma solo dal 27 marzo e solo tramite la prenotazione online. Mentre arriva la stretta per ...

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - a_padellaro : OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che… - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #NuovoDpcm #Draghi, bozza: piste #sci chiuse fino a 6 aprile - rtl1025 : ?? Barbieri e #parrucchieri vengono chiusi in zona rossa. E' quanto emerge dalla bozza del nuovo #Dpcm. Nel document… -