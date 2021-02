Nika Melia: a Tbilisi proteste dei sostenitori georgiani (Di venerdì 26 febbraio 2021) I sostenitori di Nika Melia in migliaia, sono scesi in piazza questo venerdì per protestare contro la detenzione del loro leader. Il 23 febbraio la polizia ha fatto irruzione nella sede del suo partito e dopo qualche scontro ha tratto in arresto il leader dell’opposizione al governo e altre 20 persone. In piazza per sostenere Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Idiin migliaia, sono scesi in piazza questo venerdì per protestare contro la detenzione del loro leader. Il 23 febbraio la polizia ha fatto irruzione nella sede del suo partito e dopo qualche scontro ha tratto in arresto il leader dell’opposizione al governo e altre 20 persone. In piazza per sostenere

Ultime Notizie dalla rete : Nika Melia Georgia: migliaia tornano in piazza, 'elezioni subito' Migliaia di dimostranti anti - governativi sono nuovamente scesi in piazza oggi a Tbilisi, capitale della Georgia, per un'ennesima protesta contro l'arresto del leader dell'opposizione Nika Melia. I dimostranti, che sventolavano bandiere georgiane, degli Usa e dell'Ue, hanno chiesto a gran voce nuove elezioni e la liberazione di tutti i prigionieri politici. In testa al corteo, i ...

Georgia: in corso protesta a Tbilisi contro l'arresto del leader dell'opposizione Melia Tbilisi, 26 feb 14:30 - In centinaia sono scesi oggi nelle strade della capitale georgiana Tbilisi per chiedere il rilascio del leader dell'opposizione Nika Melia....

Georgia: opposizione di nuovo in piazza per chiedere la liberazione di Nika Melia

