Nasce My Air Pure | sanificatore anticovid a led Uv per ambienti chiusi in presenza di persone

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' nato 'My Air Pure' il sanificatore germicida a Led UV-C, UV-A e filtri selettivi. Il nuovo prodotto si basa su ricerche e studi che ne certificano l'efficacia. Unire l'azione di filtri selettivi, alla fotocatalisi e all'azione di Led Uvc di ultima generazione costituisce l'unicità di My Air Pure. I Led Uvc testati con questo lavoro di ricerca dimostrano un'efficacia sul Coronavirus superiore a Log 4 (corrispondente al 99,99% nella scala internazionale di efficacia su virus). Del resto influenze, allergie, malattie causate da funghi, spore, batteri e virus sono da sempre nemici nostri e dell'aria che respiriamo. Indipendentemente dalla pandemia in corso ci sarà sempre più attenzione alla qualità dell'aria negli ambienti chiusi, dove viviamo o lavoriamo.

